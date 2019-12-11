Объем сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов за десять месяцев 2019 года достиг 5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлогоднего периода, сообщает РБК . Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации. Из его презентации следует, что всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во II квартале — тогда объем сомнительных сделок почти достиг 2 млрд рублей.

Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин. Деньги перечисляются от должника к кредитору через депозитный счет нотариуса либо при предъявлении кредиторами исполнительной надписи от нотариуса. В России исполнительная надпись нотариуса имеет статус исполнительного документа и может использоваться для принудительного взыскания.

Рост сомнительных операций с применением надписей нотариусов связан с пробелом в законодательстве, заявил глава Росфинмониторинга. Он напомнил, что у нотариусов нет «законодательно закрепленной обязанности осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиками и кредиторами». Если бы механизм существовал, то специалист мог бы отказаться заверять сомнительные документы компаний, считают в надзорной службе.

По словам Чиханчина, вопрос уже решается: Минюст работает над подобным законопроектом, документ находится на согласовании в профильных ведомствах.