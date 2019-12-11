Сбербанк подтверждает намерения выплатить 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов за 2019 год, заявил зампред правления банка Александр Морозов на Дне аналитика.

«Мы подтверждаем наше намерение уже со следующего года выйти на уровень дивидендов в 50% начиная с дивидендов за 2019 год», — сказал он. Морозов отметил, что Сбербанк в настоящее время не предполагает снижения дивидендных выплат ниже 50%.

Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, выплаты должны быть увеличены до 50% при достижении уровня достаточности капитала 12,5% и роста прибыли до 1 трлн рублей.