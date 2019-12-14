Россияне в январе — сентябре 2019 года получили более 146 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом на общую сумму 6,5 млрд рублей. Средняя выплата по одному страховому случаю увеличилась на 23% до 44,6 тыс. рублей. Таковы данные СК «Сбербанк страхование».



Сборы по договорам страхования имущества физлиц (ИФЛ) составили 49,5 млрд рублей — на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

«За девять месяцев 2019 года россияне заключили 34,6 миллиона договоров страхования имущества физлиц — на 5,2% больше, чем за январь — сентябрь 2018 года... Лидером по количеству заключенных договоров ИФЛ стал Московский регион (столица и область). Здесь оформлено 19,7 миллиона договоров страхования — 56,8% от общего количества. На втором месте расположился Санкт-Петербург и Ленобласть (953,3 тысячи договоров, 2,8%), на третьем — Татарстан (762,3 тысячи, 2,2%). Далее следуют Свердловская область (691,5 тысячи, 2%) и Краснодарский край (533,6 тысячи, 1,5%)», — отмечается в сообщении.

В первую десятку также вошли Нижегородская и Самарская области, Башкортостан, Ростовская область и Пермский край, заключили в СК «Сбербанк страхование».