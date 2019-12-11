Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Ак Барс» на уровне «A-(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Кредитный рейтинг «Ак Барса» обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля банка, его адекватной позицией по капиталу, слабой позицией по риск-профилю, а также удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности, поясняют аналитики. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны органов власти. Контроль за деятельностью банка осуществляет правительство Татарстана с участием менеджмента АО «Связьинвестнефтехим», напоминают в АКРА.

Изменение прогноза на «позитивный» отражает мнение АКРА относительно улучшения риск-профиля банка с наиболее высокой долей вероятности на горизонте 12—18 месяцев вследствие повышения качества кредитного портфеля.

Эксперты указывают, что адекватный бизнес-профиль («bbb») банка характеризуется устойчивой франшизой «Ак Барса» на банковском рынке Татарстана, а также его ролью в качестве опорного банка правительства республики. Поддержку оценке оказывает высокая диверсификация операционного дохода банка. Агентство отмечает продолжающиеся позитивные изменения в системе корпоративного управления. Стратегия «Ак Барса» направлена на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах Татарстана, так и на федеральном уровне. В основе стратегии на ближайший период лежит план по наращиванию объема кредитования и расширению других финансовых услуг, предлагаемых физическим лицам и компаниям МСП.

Агентство отмечает рост показателей достаточности капитала кредитной организации, однако ожидает их умеренного снижения на горизонте 12—18 месяцев в результате наращивания ее кредитного портфеля. При этом собственные возможности банка по генерации капитала оцениваются как слабые, что обусловлено убыточной деятельностью в 2014—2015 годах. Операционная эффективность «Ак Барса» ограничена невысоким уровнем чистой процентной маржи.

«Слабый риск-профиль в первую очередь определяется качеством кредитного портфеля банка. По состоянию на 30 сентября 2019 года объем проблемной и потенциально проблемной задолженности банка вырос до 11,4% (8,6% на 30 сентября 2018 года), при этом покрытие резервами составляет 46,1%. Одновременно АКРА отмечает тенденцию к снижению доли кредитов, предоставленных десяти крупнейшим группам заемщиков (19,4% на 30 сентября 2019 года по сравнению с 25% за аналогичный период прошлого года), и ожидает ее сохранения в случае реализации планов банка по наращиванию розничного портфеля кредитов и портфеля кредитов МСП. Сохранение на балансе банка непрофильных активов в объеме 17,1% капитала Tier-1 ограничивает оценку риск-профиля. Банк продолжает работать над повышением качества системы риск-менеджмента, в связи с чем АКРА сохраняет ее удовлетворительную оценку», — говорится в релизе.



Учитывая, что основной объем ресурсной базы банка формируют текущие счета и депозиты акционеров, а также средства от юридических лиц, которые представляют различные структуры, находящиеся под контролем Республики Татарстан, агентство оценивает риск дефицита ликвидности кредитной организации как низкий. АКРА отмечает повышенную концентрацию фондирования на крупнейших кредиторах и существенную зависимость банка от средств, предоставленных различными республиканскими структурами.