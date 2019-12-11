Швейцарская структура банковского холдинга HSBC в рамках сделки с властями США признала участие в сговоре с американскими гражданами в целях уклонения от налогов и обязалась выплатить штраф в размере более 192 млн долларов. О факте заключения соглашения об отсрочке судебного преследования на три года между HSBC Private Bank (Suisse) SA, (HSBC Switzerland) и Министерством юстиции США, не предусматривающего, впрочем, послаблений для физических лиц, ведомство сообщает на своем официальном сайте, передает РАПСИ.

Как указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк, согласно материалам дела, признает, что в период с 2000 по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций. Так, например, в 2002 году такие незадекларированные средства на счетах банка составляли 800 млн долларов, достигнув пиковых значений приблизительно в 1,26 млрд долларов в 2007 году.

В целях сокрытия данных от налоговых органов США HSBC Switzerland, как отмечается в документе, использовал широкий ряд методов, включая кодовые имена, номерные счета и счета на имена номинальных держателей, зарегистрированных в офшорах.

Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом добровольных действий HSBC Switzerland по внутреннему аудиту, информированию властей США о своих американских клиентах, оказания содействия в ряде расследований и обязательств банка воздерживаться в будущем от подобных действий.



Кроме того, в рамках соглашения HSBC Switzerland обязывается оказывать полное содействие налоговым властям США, в инициативном порядке предоставлять им вновь выявленные сведения о счетах налогоплательщиков США и раскрыть данные по таким счетам, закрытым в период с 2009 по 2017 год.