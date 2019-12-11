«Большая четверка» мобильных операторов («Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» и МТС) могла бы уже получить частоты, необходимые для запуска связи нового поколения 5G в России в случае, если бы объединили свои усилия в этом вопросе ранее. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

В среду стало известно, что участники "Большой четверки" мобильных операторов подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП) для расчистки спектра 5G.

«Безусловно, Минкомсвязь поддерживает создание СП «Большой четверкой», хотя и очень жаль, что операторы шли к нему так долго. Мы предлагали сделать это еще год назад. Если бы «четверка» была порасторопнее, все решения по выделению частот под 5G сейчас были бы уже приняты», — сказал он.

При этом Новиков отметил, что объединение усилий операторов по внедрению сетей 5G — не российское решение. «Подобные меры до нас были приняты, например, в Китае, Великобритании, Польше», — добавил пресс-секретарь министерства.