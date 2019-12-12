Объем покупок иностранцев в российских магазинах, поддерживающих систему tax free, за девять месяцев 2019 года вырос на 16% и достиг 9,3 млрд рублей, пишут «Известия» . Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018-го, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Так, за январь — октябрь туристы приобрели товаров уже на 10,8 млрд рублей, а за весь период реализации пилотного проекта сумма достигла 18,5 млрд, сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он добавил, что в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей. Наибольшим спросом у туристов пользуются парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия. В пресс-службе Минпромторга отметили, что сейчас воспользоваться услугой можно на территории 13 субъектов РФ в 1,2 тыс. магазинов.

Систему Tax free предлагается распространить с 2021 года на территории всей России Также предлагается снизить нижнюю границу суммы покупок для возврата НДС.

При выезде из РФ иностранные туристы при покупке товаров минимум на 10 тыс. рублей могут рассчитывать на возврат НДС, который сейчас составляет 20%. Исключение составляет лишь подакцизная продукция — табак и алкоголь.

По словам Мантурова, в 2020 году Минпромторг продолжит реализацию пилотного проекта уже на территории 16 субъектов РФ. В перспективе система tax free будет распространена по всей стране. Для этого министерство разработало проект поправок к Налоговому кодексу. Сейчас документ проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти, добавил министр.