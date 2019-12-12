Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста: если увеличить налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нагрузки нефтяников, за последние пять лет власти могли бы изъять дополнительные 0,8—1,3 трлн рублей в год, а в банковской и телекоммуникационной сферах сверхдоходы за этот период превысили 450 млрд и 115 млрд рублей, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на аналитиков Vygon Consulting, которые проанализировали налоговую нагрузку в различных отраслях.

При расчетах нагрузки на сырьевые отрасли эксперты сравнили долю НДПИ и таможенной пошлины в цене проданной продукции в 2018 году; так, в нефти она составила 64% без учета льгот и 59,6% с льготами, в газе — уже до 40%, а алмазах, золоте, черных и комплексных рудах — меньше 10%; если сравнивать рентабельность отраслей по EBITDA, самые хорошие результаты показывают компании, занимающиеся калийной солью, где за 2014—2018 годы показатель составил 54%, в цветной металлургии — 52%, в золоте и алмазах — по 51%, при этом в газовой и нефтяной отраслях показатели ниже: 36% и 28% соответственно.

​Профицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 3,025 трлн рублей Профицит бюджета РФ за январь — октябрь составил 3,5% ВВП, или 3,071 трлн рублей.

Есть и другие сферы, в которых формируются конъюнктурные сверхдоходы, — это банки и телекоммуникационные компании, говорится в исследовании; в IT и телекоммуникациях рентабельность по EBITDA за последние пять лет составляет 38%, а средняя рентабельность прибыли до выплаты налога финансового сектора в 2018 году была еще выше — 51%; во многом банкам помогла политика Центробанка, который сохранял высокой ключевую ставку, считают аналитики.

Таким образом, из отраслей всего можно изъять дополнительные 1,7 трлн рублей, оценивают эксперты Vygon Consulting; их напоминает предложения списка Белоусова, сходятся во мнении ­собеседники «Ведомостей» в трех разных промышленных компаниях: ранее в письме президенту Владимиру Путину он предложил изъять дополнительно 500 млрд рублей, если выравнять рентабельность по EBITDA металлургов и нефтяников; предложение не было реализовано, но вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэкономразвития подготовить методику оценки фискальной нагрузки на бизнес; министерство ее подготовило, но ее выводы раскритиковали и бизнес, и сами чиновники.