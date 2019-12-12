Президент России Владимир Путин сказал, что подумает над предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского снизить налоги. По его словам, налоги в странах, где их снижают, выше, чем в России.
Парламентарий во время беседы с главой государства сказал, что «иногда выгодно снижение налогов». «Сейчас был поднят НДС, в других странах, наоборот, снижают», — сказал Жириновский. По его мнению, повышение этого налога может улучшить собираемость на ближайшие два-три года, но потом это может привести к торможению, так как «некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего 2% (рост)».
«Но там — во многих странах — и общая налоговая нагрузка выше, чем у нас», — заметил в свою очередь Путин.
Жириновский согласился, что нужно все сопоставить и посмотреть.
«Посмотрим», — ответил президент.