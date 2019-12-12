Возможного увольнения опасаются 26% опрошенных россиян, говорится в исследовании HeadHunter за IV квартал этого года. Об этом пишут «Известия» . 33% граждан абсолютно уверены, что место не потеряют, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. Еще у 10% нет однозначного мнения.

Меньше других опасаются сокращений те, кто работает в сферах науки и образования (индекс стабильности составляет 0,44 при возможных значениях от –1 до 1), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42) и рабочий персонал (0,4). Самый большой страх увольнения наблюдается у занятых в отраслях безопасности (0,15), банков и инвестиций (0,18), управления персоналом (0,19), транспорта (0,23), продаж и закупок (по 0,22).

В ближайшие два месяца компании по всей стране собираются избавиться только от 281 тыс. человек, это 0,4% рабочей силы. Такие данные по состоянию на 6 ноября Минтруд представил в российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Так, наибольший риск потерять работу отмечается в сферах транспорта (под угрозой увольнения 26,6 тыс. человек), финансов и банков (20,9 тыс. человек) и производства электрооборудования (16,7 тыс.).

Исследование: большинство россиян не обсуждают причины увольнения с руководством​ В списке самых распространенных причин поиска новой работы россияне чаще всего указывают, что зарплата не соответствует их ожиданиям (49%) и что им хочется сменить сферу деятельности (24%).

Совокупный индекс самочувствия соискателей в IV квартале снизился до –0,06. В III квартале он составлял –0,03, в IV прошлого года был на уровне –0,05. Кроме угрозы увольнения при расчете индекса учитывают оценку соискателями сложности и критичности поисков работы, готовность снизить зарплатные ожидания и мнение о шансах в поиске места.

По словам экспертов, увольнение и наем нового сотрудника — это очень дорогостоящие процедуры, поэтому к ним прибегают лишь в крайних случаях. Но многие работодатели склонны поддерживать мнение работников, что их могут уволить, — как дополнительную мотивацию трудиться усерднее. Также страх потерять место может быть связан с тревогой из-за недостаточно оптимистичной ситуации в экономике, считают эксперты.