Государство оценило Связь-Банк, который недавно перешел из собственности ВЭБа в государственную казну, в 19 млрд рублей, или в половину собственного капитала банка, пишет «Коммерсант» . Собеседник издания, объясняя оценку Связь-Банка в 19 млрд рублей, заявил, что эта сумма чистых активов кредитной организации — «понятная для рынка стоимость банка, который очистили от токсичных активов».

Согласно отчетности Связь-Банка за октябрь, его капитал составлял 41,5 млрд рублей. Кредитную организацию оценили в 0,46 капитала.

Промсвязьбанк в рамках допэмиссии акций получит от государства 40 млрд рублей. Одна половина будет оплачена бюджетными деньгами, вторая — акциями Связь-Банка. Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке в пользу единственного акционера банка — государства в лице Росимущества.



Связь-Банк передадут на баланс Промсвязьбанка до конца осени Вопрос о качестве активов модерируется Банком России и в ближайшее время будет решен.

По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, речь идет не о рыночной сделке, а о консолидации банков с госучастием, поэтому в таких случаях капитал банка оценивается, исходя из справедливой цены в один капитал, то есть без мультипликаторов и дисконтов. Так, цена в 19 млрд рублей при капитале в 40 млрд говорит о том, что банк не до конца расчистили от токсичных активов. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что Промсвязьбанк получает на свой баланс «оборонные» кредиты от других банков, а вместе с ними и капитал — докапитализация в денежной форме может быть связана с передачей этих активов.