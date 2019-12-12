Российские фондовые индексы в четверг начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,61% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 972,37 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,1% и равнялся 1 479,22 пункта.

Индекс Мосбиржи открывает дорогу к историческим максимумам, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Вчера российский рынок акций прибавил 0,75% и закрылся менее чем в пяти пунктах ниже отметки 2 960, где проходит сопротивление, пробой которого откроет рублевому индикатору рынка дорогу на переписывание историческим максимумов. Причем рост вчера шел на в общем-то нейтральном внешнем фоне, и это также вселяет уверенность в его продолжении», — комментирует эксперт.

По его словам, внешний фон с утра складывается позитивный. На открытии индекс Мосбиржи преодолел преграду 2 960 пунктов и с технической точки зрения дорога вверх теперь открыта, говорит эксперт.