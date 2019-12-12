Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за 11 месяцев исполнены на 71,4%, что составляет 1,27 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, сообщает ТАСС.



По предварительным данным, исполнение расходов на 1 декабря по четырем нацпроектам превысило 80%. Лидером уже традиционно стал нацпроект «Демография» — расходы по этому направлению исполнены на 86,8% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Следом идут «Наука» (85,4%), «Культура» (85,3%) и «Здравоохранение» (82,4%).

По трем нацпроектам исполнение расходов так и не превысило 50% от запланированного. По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» расходы реализованы на 46,2%, по нацпроекту «Экология» — 34,4%. Исполнение расходов по нацпроекту «Цифровая экономика» все еще остается ниже всего, хотя и возросло до 23,8% по сравнению с 16,2% месяцем ранее.

Более чем наполовину расходы были исполнены по остальным нацпроектам: «Образование» (74,7%), «Жилье и городская среда» (74%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (73,9%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (73,6%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (65,5%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (58,9%).

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реализация нацпроектов набирает скорость, а расходы на эти цели приходят в норму. Однако все равно часть из них может перейти на 2020 год. При этом Счетную палату беспокоит, насколько средства будут эффективными и удастся ли достичь поставленных целей.