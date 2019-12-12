Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск курс доллара потерял 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — 4 копейки. На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,21 рубля (минус 7 копеек). Курс евро на 10:20 мск равнялся 70,39 рубля (минус 6 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг с утра рубль может немного укрепиться. По ее словам, сохраняется прогноз по курсу доллара в 63—64 рубля и по курсу евро в 70—71 рубль.

«Следующей технической целью укрепления рубля выступает район 62,7, но пока пробой нынешней поддержки 63,4—63,6, которая в последние месяцы неоднократно разворачивала пару вверх, еще нужно подтвердить. Мы не видим фундаментальных причин для роста курса национальной валюты до конца года», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.