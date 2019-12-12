Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобы бывших руководителей Юникорбанка на привлечение их к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, говорится в определении суда.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление о привлечении к ответственности восьми экс-руководителей кредитной организации и взыскании с них 2,7 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 11 февраля удовлетворил заявление АСВ, апелляционная и кассационная инстанции оставили определение столичного арбитража без изменения. Однако производство по заявлению в части определения суммы взыскания было приостановлено до окончания формирования конкурной массы.

Бывшие руководители обжаловали эти судебные акты в ВС РФ.

Суды исходили из того, что причиной несостоятельности должника послужила выдача «техническим компаниям» необеспеченных кредиторов, а также осуществление вывода активов в иных формах, инициированная ответчиками как контролирующими должника лицами, отметил ВС. Доводы заявителей кассационных жалоб выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалоб на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда России.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Юникорбанка, сообщило ранее АСВ. Размер ответственности, по информации агентства, рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов.

В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства Юникорбанка конкурсным управляющим было установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принимались решения о предоставлении кредитов техническим юридическим лицам в отсутствие ликвидного обеспечения. Эти юрлица «не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам», говорится в сообщении.

Также в указанный период ответственными лицами совершены действия по приобретению векселей технических юридических лиц и отчуждению в пользу связанного с Юникорбанком лица принадлежащих банку земельных участков без их оплаты. По мнению АСВ, руководителями банка (Игорь Горюнов, Николай Фролов, Борис Федорченко и Ольга Беляева) не были приняты предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» меры по предупреждению банкротства Юникорбанка.

ЦБ 25 июля 2014 года отозвал лицензию у Юникорбанка. Арбитражный суд Москвы 17 сентября 2014 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банка банкротом. Управляющий в июне 2015 года сообщил, что инвентаризация имущества Юникорбанка выявила недостачу в размере 4,3 млрд рублей.