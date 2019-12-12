Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по рублевым депозитам.

Доходность вклада «Русский Стандарт — 20 лет!» (на 210 дней) составит 6,35% (вместо 6,5%), депозита «Максимальный доход» (на 91, 181, 360, 730 дней) — 5,5—6% (ранее — 5,75—6,5%), а вклада «Максимальный доход +» (на 330 дней) — 6,3—6,5% годовых (прежде — 6,5—6,75%).

«Универсальный» (на 181 и 360 дней) оформляется под 5,25—5,5% (ранее — под 5,5—5,75%), а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 6% годовых (вместо 6,25%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

Вклад «Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) привлекается под 5,5—5,75% годовых (до этого — под 5,75—6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов при их оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс.

«Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181, 360 и 390 дней) открывается под 5,75—6,5% годовых (ранее — под 6,25—6,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Пополнять можно вклады «Русский Стандарт — 20 лет!», «Пенсионный!», «Универсальный» и «Пополняемый доход».