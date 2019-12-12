Посетители столичных центров «Мои документы» при подаче заявления на получение госуслуг могут произвести уплату пошлины, не отходя от окна оператора. Новые POS-терминалы Сбербанка позволяют сотрудникам многофункциональных центров принимать платежи любой банковской картой или смартфоном в адрес различных бюджетополучателей, таких как Росреестр, ФНС, ЗАГС, БТИ, Росимущество, МВД и т. д., поясняется в сообщении Московского банка Сбербанка.

«Впервые сервис безналичной оплаты был внедрен в тестовом режиме в одном из столичных МФЦ в 2018 году. Положительные отзывы посетителей и работников центра подтвердили, что эксперимент оказался удачным», — отмечается в релизе.

На сегодня сервис от Сбербанка работает во всех 130 МФЦ Москвы.



Комиссия при уплате налогов, пошлин и государственных сборов не взимается.