Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует сохранение стабильных условий на кредитном рынке для компаний нефинансового сектора России в 2020 году, говорится в обзоре агентства «Non-financial corporates — CIS 2020 Outlook».

В прошлом году Moody's также прогнозировало стабильные условия данного сектора в России.

В материале «стабильный» прогноз по России объясняется, с одной стороны, небольшим темпом роста ВВП, благоприятными ценами на сырьевые ресурсы на мировых рынках, низкой инфляцией и снижением ставки рефинансирования, а с другой стороны, низким потенциалом роста, недостаточным объемом инвестиций, слабым внутренним спросом и снижением реальных располагаемых доходов населения.

Аналитики ожидают, что увеличение государством финансирования проектов развития поддержит внутренний спрос в РФ и рост ВВП, также авторы материала указывают на снижение риска введения санкций против России.

Основными рисками для российских нефинансовых компаний называют расширение международных санкций, нестабильные цены на сырье на фоне замедления глобального экономического роста, торговые войны и геополитическую нестабильность.