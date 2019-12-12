• Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста: увеличив налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нагрузки нефтяников, за последние пять лет власти могли бы изъять дополнительные 0,8—1,3 трлн рублей в год, а в банковской и телекоммуникационной сферах сверхдоходы за этот период превысили 450 млрд и 115 млрд рублей. Таковы данные исследования аналитиков Vygon Consulting.

• Возможного увольнения опасаются 26% опрошенных россиян, говорится в исследовании HeadHunter за IV квартал этого года. 33% граждан абсолютно уверены, что место не потеряют, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. Еще у 10% нет однозначного мнения. Меньше других опасаются сокращений те, кто работает в сферах науки и образования (индекс стабильности составляет 0,44 при возможных значениях от –1 до 1), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42) и рабочий персонал (0,4). Самый большой страх увольнения наблюдается у занятых в отраслях безопасности (0,15), банков и инвестиций (0,18), управления персоналом (0,19), транспорта (0,23), продаж и закупок (по 0,22).

• Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз — до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. рублей, говорится в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Обновленный КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года. По словам экспертов, предписания надзорных органов исполняются практически всегда: в противном случае это ведет к увеличению проверок и препятствиям в работе.



• Сбербанк предлагает конкурентам взять на работу сотрудников, которых кредитная организация собирается сократить. Как рассказали изданию в ряде банков, на днях они получили предложение о сотрудничестве от HR-подразделения Сбербанка — портала NextSteps. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что проект был масштабирован на всю страну летом и стал «системным процессом поддержки» сокращаемых сотрудников. «Мы хотим помочь коллегам максимально безболезненно пройти процедуру сокращения», — пояснили в банке, заверив, что при этом все выплаты по сокращению сохраняются.