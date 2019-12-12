Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. При этом, по его словам, текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования.

В России ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике, сказал Орешкин, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

«Есть целый ряд других факторов: продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, довольно вялая ситуация на рынке труда — все это указывает на то, что есть проблема с совокупным спросом», — заявил он.

Орешкин: годовая инфляция может опуститься ниже 2,5% в I квартале 2020 года По его словам, это связано со слабым совокупным спросом.

Орешкин отметил, что ЦБ своими действиями реагирует на отклонение инфляции от целевых показателей. «Я уверен из текущей коммуникации регулятора, что дальше реакция будет идти. Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике. Пока мы видим, что принятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора», — продолжил он.

«К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса — это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года», — сказал Орешкин. При этом он ожидает, что «рано или поздно» инфляция подтянется к целевому уровню, а экономика восстановится до потенциала.