Профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.

«По итогам текущего года мы ожидаем профицит бюджета на уровне порядка 1,7% ВВП. Это чуть выше, чем мы планировали при оценке бюджета, когда мы корректировали его в последний раз», — сказал Силуанов.

​Профицит бюджета РФ за 11 месяцев составил 3,025 трлн рублей Профицит бюджета РФ за январь — октябрь составил 3,5% ВВП, или 3,071 трлн рублей.

Согласно данным Минфина России, профицит федерального бюджета за январь — ноябрь 2019 года составил 3,025 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Доходы бюджета за январь — ноябрь равнялись 18,025 трлн рублей, из них нефтегазовые — более 7,265 трлн, ненефтегазовые — 10,759 трлн рублей. Расходы бюджета составили 14,999 трлн рублей.