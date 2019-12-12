Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий ЦБ полномочиями по установлению порядка раскрытия банками и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Также ЦБ наделяется полномочиями по утверждению по предложению Минтруда единой формы раскрытия сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядка ее заполнения.