Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании посреднической и брокерской деятельности на национальном финансовом рынке.

Закон устанавливает, что принятое на себя поручение брокер обязан исполнить на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с указаниями клиента. При отсутствии таких указаний брокер должен действовать в интересах клиента с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для исполнения поручения, включая срок его исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней. При этом договором о брокерском обслуживании могут быть определены организаторы торговли, с которыми брокер исполняет поручения клиента. В этом случае обязанность брокера учитывать эти обстоятельства должна будет соблюдаться в соответствии с правилами торгов такого организатора торговли.

Закон устанавливает обязанность брокера по предоставлению клиенту до оказания финансовых услуг информации, необходимой для принятия инвестиционного решения, в том числе о стоимости финансовых услуг и ее влиянии на общую доходность от операций. При этом если брокер не исполнит эту обязанность, он утратит право ссылаться на указание клиента о цене сделки как на основание для освобождения от ответственности за причиненные клиенту убытки. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, клиент вправе передавать брокеру драгметаллы, в том числе в качестве обеспечения своих обязательств перед брокером, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании. Драгметаллы могут находиться на отдельном банковском счете, открываемом брокером в кредитной организации. Брокер обязан вести учет драгметаллов каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете в драгметаллах, и отчитываться перед клиентом.

Также, согласно закону, регулируется деятельность индивидуальных инвестиционных советников: они должны уведомлять клиента о возможном конфликте интересов, а также информировать о рисках, связанных с ценными бумагами или производным инструментом. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставляется возможность страховать ответственность за нарушение договора, заключенного с клиентом.