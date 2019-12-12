QIWI и «МегаФон» запустили услугу по идентификации пользователей платежного сервиса «QIWI Кошелек» в салонах сотовой сети по всей России. Как уточняется в сообщении QIWI, для получения услуги в салоне «МегаФона» гражданам РФ и Белоруссии необходимо представить паспорт, а другим гражданам — пакет документов, полный список которых доступен на сайте QIWI.

Стоимость услуги составляет 200 рублей.



Прохождение идентификации открывает расширенные возможности «QIWI Кошелька», включая допустимый остаток на балансе до 600 тыс. рублей, лимит по платежам и переводам до 4 млн рублей в месяц, допустимую сумму на одну операцию до 500 тыс. рублей, а также снятие наличных с карт QIWI в сумме до 100 тыс. рублей в день и до 200 тыс. рублей в месяц.