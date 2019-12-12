Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий новые положения о системе казначейских платежей, едином казначейском счете и казначейском обслуживании. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Законопроектом предусматривается, что Федеральное казначейство управляет ликвидностью единого казначейского счета и осуществляет операции в системе казначейских платежей. В Бюджетный кодекс вводятся новые термины — казначейское обслуживание, казначейский счет, единый счет бюджета, единый казначейский счет и временно свободные средства. Определяются основы организации и функционирования системы казначейских платежей при их проведении с использованием единого казначейского счета, открытого в ЦБ.

С использованием единого казначейского счета Федеральное казначейство будет обеспечивать расчеты публично-правовых образований и юридических лиц, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей, с контрагентами, находящимися на обслуживании в ЦБ и кредитных организациях.

Федеральному казначейству будет присвоен аналог банковского идентификационного кода. На едином казначейском счете будут аккумулироваться как средства федерального бюджета, так и средства иных бюджетов бюджетной системы РФ, средства бюджетных, автономных учреждений и юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

Кроме того, в Бюджетный кодекс вводятся положения о праве Банка России и кредитных организаций приостанавливать операции по счетам, если они были открыты с нарушением Бюджетного кодекса и других федеральных законов, устанавливающих требования к открытию счетов.