Более 60% своих накоплений состоятельные клиенты банка «Открытие» держат в инструментах, номинированных в иностранной валюте, причем на долю евро приходится около 7%. Об этом рассказала руководитель Private Banking «Открытия» Виктория Денисова.



При этом, по ее словам, доля инвестиционных продуктов постоянно растет.

«Многие испытывают потребность в осознанном инвестировании, им недостаточно готовых продуктов. Они готовы инвестировать в конкретную идею, это позволяет легче пережить волатильность», — заявила она.

Большинство клиентов Private Banking, сообщила Денисова, выбирают консервативную стратегию. Поэтому наибольшим спросом сейчас пользуются евробонды, номинированные в долларах и евро. На втором месте по популярности структурные продукты с защитой капитала, и только незначительная часть состоятельных граждан готова покупать российские и иностранные акции.