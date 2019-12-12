По мнению крупных финансовых руководителей мира основатель компании Amazon Джефф Безос может считаться главным бизнесменом десятилетия, следует из результатов опроса телеканала CNBC.

«Большинство финансовых руководителей… по всему миру считают, что основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос может считаться главным бизнесменом десятилетия», — говорится в сообщении.

Второе место по результатам опроса досталось основателю компании Alibaba Джеку Ма, а третье — Илону Маску, главе компаний SpaceX и Tesla Inc. Отмечается, что опрошенные также отмечали успехи руководителя Microsoft Сатьи Наделлы, главы Apple Тима Кука, главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также главы JPMorgan Chase Джейми Даймона.

Безос долго был и самым богатым человеком мира, но в прошлом месяце агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщило, что состояние бизнесмена оценивается в 109 млрд долларов и его на 1 млрд опередил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня штат компании составил 750 тыс. человек. Также по итогам первых трех кварталов года чистая прибыль онлайн-ретейлера выросла на 18% в годовом выражении и достигла 8,32 млрд долларов.