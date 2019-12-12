ВТБ планирует дебютировать с выпусками структурных облигаций в I квартале 2020 года, следует из сообщения банка.

Как напоминают в кредитной организации, Центральный банк РФ зарегистрировал ее программу облигаций серии С-1, в рамках которой можно эмитировать такие бумаги. Срок ее действия не ограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн рублей при возможном сроке обращения бумаг до 100 лет.

​ВТБ утвердил программу структурных бондов объемом до 1 трлн рублей Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет.

«Регистрация программы открывает широкие возможности для размещения различных инструментов, которые ранее были недоступны ввиду ограничений российского законодательства, — отмечается в релизе. — В рамках программы планируется эмитировать такие типы облигаций, как обратно-конвертируемые, кредитные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента».

По словам главного исполнительного директора компании «ВТБ Капитал Инвестиции», руководителя департамента брокерского обслуживания, старшего вице-президента банка ВТБ Владимира Потапова, «выпуск структурных облигаций будет служить удовлетворению растущего сегодня спроса клиентов на новые финансовые инструменты».



Выпуск структурных облигаций стал возможен после появления поправок от 18 апреля 2018 года в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования структурных облигаций. Облигации, которые планируется размещать в рамках программы, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством РФ, обращают внимание в ВТБ.