Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 63 рублей, свидетельствуют биржевые данные. Это произошло впервые с конца июля.

По состоянию на 16:27 мск курс доллара снизился на 29 копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 62,98 рубля.

Курс евро потерял 32 копейки и составил 70,13 рубля.