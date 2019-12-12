Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 63 рублей, свидетельствуют биржевые данные. Это произошло впервые с конца июля.
По состоянию на 16:27 мск курс доллара снизился на 29 копеек по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 62,98 рубля.
Курс евро потерял 32 копейки и составил 70,13 рубля.
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При этом поддержку российской валюте окажут такие факторы, как контролируемая низкая инфляция, профицит бюджета и счета текущих операций, значительные резервы на фоне сравнительного низкого объема внешнего долга.
При этом поддержку российской валюте окажут такие факторы, как контролируемая низкая инфляция, профицит бюджета и счета текущих операций, значительные резервы на фоне сравнительного низкого объема внешнего долга.