Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела о кражах из банкоматов в Подмосковье, совершенных при помощи программы, заставлявшей их выгружать наличность.

Как сообщили ТАСС в СК, уголовное дело о кражах ранее было передано прокуратурой в Главное следственное управление СК РФ в связи с участившимися случаями краж со счетов в банках, а также значимостью и актуальностью расследования. К расследованию были подключены сотрудники МВД и ФСБ.

«Установлено, что в 2018 году в Московском регионе действовала организованная группа, которая специализировалась на кражах денежных средств из банкоматов Сбербанка и банка «Возрождение». В разных районах Московской области соучастники, используя специальное программное обеспечение, похитили из восьми банкоматов более 10 миллионов рублей наличных денежных средств», — отметили в СК.

Двум фигурантам дела предъявлено обвинение в кражах в крупных и особо крупных размерах и в покушении на кражи. Материалы направлены в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Одновременно следователи СК совместно с подразделениями МВД и ФСБ России устанавливают других соучастников преступлений. Один из них был задержан за рубежом за аналогичные преступления, и СК будет требовать его выдачи для привлечения к уголовной ответственности в России.

В ноябре 2018 года ГУ МВД по Московской области сообщило о задержании двух жителей Москвы 26 и 36 лет. По данным полиции, злоумышленники повреждали банкоматы, после чего устанавливали специальное устройство, которое позволяло затем совершать необходимые действия по выгрузке денег. Речь шла о хищениях в Ступине, Коломне, Щелковском и Волоколамском районах Подмосковья. При обысках у подозреваемых были изъяты приспособления для вскрытия банкоматов, радиостанция, устройство для обнаружения камер видеонаблюдения и мобильных телефонов, маска с прорезями для глаз, ноутбуки, банковские карты и самодельное устройство для снятия проводов.