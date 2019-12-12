Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,96% и составил 2 982,86 пункта. Индекс РТС вырос на 2,31%, до отметки 1 496,96. В течение дня индекс находился на отметке выше 1 500 пунктов, что стало максимальным значением с октября 2013 года.

Бумаги Московской биржи подорожали на 1,68%, Сбербанка — на 0,3%, «Газпрома» — на 1,27%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,43%, «АЛРОСы» — снизились на 0,69%.

«На российском фондовом рынке сегодня во второй половине дня взорвалась прямо-таки бомба оптимизма: получив сигналы о сохранении денежно-кредитной политики в США и еврозоне без изменений и увидев прирост в нефти, отечественные инвесторы начали активно покупать. Индекс Мосбиржи к вечеру поднимается на 1%, до 2 988 пунктов, индекс РТС растет на 2,5%, до 1 501 пункта, и уже обновил пики за шесть лет», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.