Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару на отметке ниже 63 рублей и евро — ниже 70 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск опустился на 52 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,75 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 29,3 тыс. сделок на сумму порядка 2,03 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,68—63,3 рубля за доллар.

Курс евро на 19:02 мск был равен 69,77 рубля и опустился на 69 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 10,5 тыс. сделок примерно на 660,7 млн евро по курсам от 69,72 до 70,5 рубля за евро. Валюта опустилась ниже отметки в 70 рублей впервые с 24 сентября 2019 года.

«Доллар США сегодня вечером упал к минимуму с 25 июля в паре с рублем. Сейчас «медведям» в паре доллар/рубль легко поддалась отметка 63 рубля. Значит, пятница, 13 декабря, может стать новым триумфальным днем для российского рубля. Вполне реален и тест сильной поддержки на уровне 62,5 рубля. В паре евро/рубль основные вечерние торги идут около 69,79 рубля, завтра не исключено снижение в область 69,7 рубля. Пока все — на стороне поклонников риска», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.