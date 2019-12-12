Владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) стала доступна покупка акций иностранных компаний через «Открытие Брокер». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Они теперь могут вкладывать деньги в иностранные активы потребительского сектора (The Coca-Cola) и информационных технологий (Apple, Alibaba), автомобильной индустрии (Tesla, Ferrari) и энергетики (Exxon Mobil), здравоохранения (Johnson & Johnson, Pfizer), промышленной (Boeing, General Electric), финансовой сферы (Visa, Bank of America) и во многие другие.

Покупать акции можно из мобильной или веб-версии личного кабинета, установка отдельного торгового терминала не требуется.