Клиентам Совкомбанка стал доступен сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Для оплаты в одно касание с помощью Mir Pay необходимо установить соответствующее приложение через Google Play на смартфон. После этого клиент сможет расплачиваться в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Для оплаты нужно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу.

Защита платежных операций обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.