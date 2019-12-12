Банк «Зенит» закрыл сделку по первичному размещению собственных облигаций серии БО-001P-05. Параметры выпуска приводятся в сообщении эмитента.

Книга заявок по размещению биржевых облигаций «Зенита» серии БО-001P-05 номинальным объемом 5 млрд рублей была открыта 10 декабря на один день с ориентирами по ставке купона 7,55—7,8% годовых, что соответствует доходности в 7,69—7,95% годовых. В ходе формирования книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения, указано в релизе.

По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 7,65% годовых, что соответствует доходности на уровне 7,8% к оферте через два года с даты начала размещения. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Срок обращения облигаций БО-001P-05 составляет три года.

Техническое размещение облигаций состоится 16 декабря.



«Мы довольны результатами букбилдинга, рады вернуться на долговой рынок после небольшого перерыва. Для банка это прежде всего продолжение формирования публичной истории и подтверждение его присутствия на рынке капитала», — прокомментировал начальник инвестиционного департамента банка «Зенит» Виталий Киселев.