МТС Банк запускает акцию «Забирай меня скорее» на потребительские кредиты, приуроченную к новогодним праздникам, сообщается в пресс-релизе банка.

Клиенты смогут оформить потребительский кредит или рефинансировать займы и/или кредитные карты, полученные в другом банке, со скидкой 1% годовых. Минимальная ставка на время проведения акции — от 8,9% годовых со второго платежа.

Срок кредита в рамках акции — до пяти лет, максимальная сумма кредита — 5 млн рублей.

Чтобы принять участие в акции, нужно оформить кредит или рефинансирование в интернет-банке, офисе или с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка и получить денежные средства в течение двух дней с момента одобрения в интернет-банке, в офисах МТС Банка или салонах связи МТС.