Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

«Лидеры отложили дискуссии по климату, перешли к другим вопросам, среди них была и Россия. Санкции были продлены», — сказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, согласно установленной процедуре, лидеры ФРГ и Франции проинформировали участников саммита о ходе выполнения минских соглашений, затем «автоматически» было принято решение о продлении санкций на полгода. Отвечая на вопрос, состоялась ли какая-либо развернутая дискуссия по отношениям с РФ, источник отметил, что пока лидеры обсуждают «Ливию и Турцию».

Позднее решение официально подтвердил и представитель Евросовета Баренд Лейтс, сообщив журналистам, что «продление санкций по России было одобрено евросаммитом».

Согласно процедурам, политическое решение будет документально оформлено в течение недели-двух, затем будет опубликовано и вступит в силу. Предыдущим решением санкции были продлены до 31 января 2020 года.