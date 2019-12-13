Реализация программы национального развития за три года может подорожать на 368 млрд рублей, до 2024 года она подорожает до 26 трлн, рассказали «Известиям» в Минфине.

Изначально, согласно опубликованной в феврале 2019 года официальной презентации правительства, общий шестилетний бюджет нацпроектов оценивался в 25,7 трлн рублей. Больше всего денег должен был выделить федеральный центр — 13,2 трлн рублей. Ожидалось, что частные инвесторы вложат 7,5 трлн рублей, а регионы — 4,9 трлн рублей. Как уточнили в Минфине, теперь из федерального бюджета будет предоставлено 13,5 трлн рублей.

Ведомствам рекомендовано адаптировать показатели паспортов нацпроектов на 2020—2022 годы под их новую стоимость. Так, проект «Демография» получит дополнительные 279 млрд рублей, проекты «Здравоохранение» и «Комплексный план развития магистральной инфраструктуры» — 39 млрд и 38 млрд рублей соответственно, следует из презентации Минфина. На остальные нацпроекты в общей сложности дополнительно направят 12 млрд рублей. Таким образом, за три года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше. На проекте «Экология» сэкономят в общей сложности за три года 7 млрд рублей.

СП: исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 11 месяцев превысило 70% Лидером стал нацпроект «Демография».

По словам экспертов, любые инвестиционные проекты уже по ходу реализации дорожают более чем в 1,5 раза, поэтому увеличение стоимости госпрограмм — в целом нормальное явление. Рост расходов будет наблюдаться и в последующие периоды. К концу срока реализации нацпроектов они в общей сложности могут подорожать на 20% до 30 трлн рублей. При этом по итогам 2019 года значительная часть предусмотренных в бюджете средств не была использована. На данный момент, главная проблема нацпроектов не в недостаточности финансирования, а в эффективности включенных в их состав мероприятий.