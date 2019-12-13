Банк России с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского Банка (регистрационный номер 1068, Санкт-Петербург). Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.

«Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6 части 1 и пунктами 1, 2 части 2 статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Невский Банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, в первой декаде декабря текущего года неустановленными лицами у кредитной организации похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей.

«Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — поясняет ЦБ.

В Невский Банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Невский Банк является участником системы страхования вкладов.