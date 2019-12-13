В Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов, пишет «Коммерсант» . В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заочно арестовал скрывшегося Ефремова по обвинению в особо крупном мошенничестве.

В уголовном деле речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд рублей), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд рублей) и «Пульс столицы» (730 млн руб). Все они лишились лицензий в 2015—2016 годах.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им фирмам-однодневкам на 1,4 млрд рублей. При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре находилась вода, а деньги участники преступной группы похитили.

АСВ рассчитывает взыскать с бывших контролирующих лиц банка «Тусар» 14,2 млрд рублей Ухудшение финансового положения банка произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по выдаче кредитов техническим юридическим лицам и приобретению фиктивных векселей, считают в АСВ.

В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар». Их обязали вернуть 14,2 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении Ефремова было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском. По данным издания, недавно немецкие власти приостановили несколько подобных процедур в отношении задержанных в этой стране россиян. Связано это с обстоятельствами расследования убийства летом нынешнего года в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили.