Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,39% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 994,45 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,35% и равнялся 1 502,24 пункта.

К концу недели оптимизм захлестнул мировые рынки, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его прогнозу, сохраняющийся оптимизм на мировых рынках сегодня позволит индексу Мосбиржи протестировать уровень в 3 000 пунктов.

«Вчера индекс Мосбиржи при поддержке внешнего фона смог продолжить восходящее движение. Сегодня в центре внимания заседание Банка России по ключевой ставке. Наш базовый прогноз — снижение до 6,25% и в начале следующего года — до 6%», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи может вырасти до 3 000 пунктов после заседания ЦБ, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.