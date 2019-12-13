Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени снизился на 3 копейки. На 10:12 мск курс доллара понизился на 27 копеек и составил 62,58 рубля, а евро подешевел до 69,88 рубля (минус 8 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу ожидается укрепление рубля на общем «зеленом» фоне. Прогноз по курсу доллара снижается до 62,5—63,7 рубля, а по курсу евро — до 69,2—70,8 рубля.

«Сегодня Банк России примет решение по ставке. Скорее всего, регулятор снизит ставку на 0,25 процентного пункта, но возможны и более агрессивные меры. Сильное влияние на рубль это вряд ли окажет, хотя небольшую фиксацию прибыли по ОФЗ иностранцами с дальнейшей репатриацией капитала на родину до конца года исключить нельзя», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.