Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО «Страховая компания «Орбита» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326). Решение вступает в силу со дня его опубликования на сайте регулятора, то есть в пятницу, 13 декабря.

Уточняется, что у СК «Орбита» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.

Решение об отзыве страховых лицензий принято в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия ее лицензий в начале декабря, а именно неоднократным нарушением в течение одного года требований к финансовой устойчивости и платежеспособности, поясняется в уведомлении ЦБ.

ЦБ приостановил действие лицензий страховой компании «Орбита» Регулятор напоминает, что приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования и внесение изменений в договоры, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела.

Страховщик с отозванными лицензиями должен принять в соответствии с законодательством решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям; не позднее следующего рабочего дня после отзыва лицензий уведомить об этом страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования, а также уведомить их о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.



Напомним, что в сентябре 2016 года ЦБ уже приостанавливал лицензии СК «Орбита», но в мае 2017-го возобновил их действие.