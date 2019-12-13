У Банка России появятся новые способы продажи банков, находящихся на финансовом оздоровлении. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ, поясняя, что законопроект, расширяющий способы продажи долей участия в капитале банков, приобретенных регулятором в ходе их санации, Государственная дума приняла во втором чтении.

Так, Центробанк будет наделен правом не только полной, но и частичной продажи акций (долей в уставном капитале) банков на торгах в форме конкурса или аукциона, а также напрямую одному инвестору без проведения торгов при наличии одного предложения или в случае признания торгов несостоявшимися из-за участия в них только одного претендента.

Кроме того, ЦБ будет вправе реализовать доли участия путем продажи на организованных торгах, например, широкому кругу инвесторов посредством публичного размещения на бирже.

Для определения способа продажи долей участия в капитале санированного банка регулятор будет размещать на своем официальном сайте информацию о приеме от заинтересованных лиц сообщений о намерении принять участие в процедурах продажи.



«Изменения предоставят Банку России большую гибкость в выборе способа продажи с учетом спроса потенциальных инвесторов. Осуществление любого из предоставленных законом способов продажи будет максимально прозрачным для участников рынка», — комментирует заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.