Банк «Левобережный» улучшил условия кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) и предлагает кредит на приобретение коммерческой или жилой недвижимости. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ипотека выдается под залог приобретаемого имущества на сумму до 40 млн рублей по ставке от 10,9% годовых. Срок — до 15 лет.

Кредит разработан для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со средней годовой выручкой на заемщика до 480 млн рублей. Также его можно получить на физическое лицо — собственник бизнеса.