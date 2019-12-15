Променять новогодний корпоратив на премию готовы 74% сотрудников, выяснил сервис по поиску работы Superjob.

В среднем россияне считают 4,7 тыс. рублей денежным эквивалентом корпоративной вечеринки. Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25—34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 тыс. рублей (79%).

По данным Superjob, за шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.

В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.

