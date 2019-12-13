Сбербанк начал прием платежей от физических лиц через дистанционные каналы в адрес компании «МегаФон Таджикистан». Теперь любой клиент оператора, находясь в России, может моментально пополнить баланс и оплатить услуги связи, воспользовавшись терминалом Сбербанка или сервисом «Сбербанк Онлайн», уточняется в сообщении кредитной организации.

Услуга доступна во всех регионах России.

«МегаФон Таджикистан» — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги сотовой связи на территории Таджикистана.



Ранее возможность платить за связь через сервисы Сбербанка была предложена абонентам таджикского мобильного оператора Tcell.