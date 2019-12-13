Банк ДОМ.РФ с 16 декабря снизит ставку по льготной ипотеке для семей с детьми на 0,2 процентного пункта, говорится в сообщении кредитной организации. Так, «Семейную ипотеку» можно получить по ставке 4,7% при оплате первоначального взноса в размере 50%. Ставка сохранится на весь срок кредитования — до 30 лет.

Получить ипотеку по низкой ставке смогут клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ (ПФР). В случае других способов подтверждения дохода ставка составит от 4,9% в зависимости от размера первоначального взноса.

Оформить «Семейную ипотеку» можно на готовое или строящееся жилье, а также на рефинансирование кредита в другом банке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.