Центробанк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года, говорится в релизе регулятора после заседания совета директоров, на котором было принято решение о понижении ключевой ставки до 6,25%.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечает ЦБ.

В пятницу, 13 декабря, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,25% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. До этого ее опускали с шагом 0,25 п. п. 14 июня, 26 июля, 6 сентября и на 0,5 п. п. 25 октября.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 7 февраля 2020 года.