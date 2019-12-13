Аналитики БКС сдержанно отнеслись к решению правления «Газпрома» утвердить новую политику выплат акционерам, предусматривающую увеличение дивидендов до 50% от прибыли по МСФО. Они не ожидают значительной динамики от акций компании: потенциал роста составляет 8%.



«Новая дивполитика предполагает снижение дивидендов за 2019 год на 25% год к году. Консенсус рынка ожидал более высоких дивидендов, тогда как дивдоходность большинства российских нефтяных компаний в следующем году выглядит более привлекательно, в связи с чем можно ожидать небольшой просадки котировок «Газпрома», — написали в комментарии аналитики «БКС Глобал маркетс» Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.

«Газпром» предполагает, что по итогам этого года коэффициент выплат составит 30%, а затем будет ежегодно увеличиваться. Снизить дивиденды компания может в случае превышения долга над доналоговой прибылью в 2,5 раза, кроме того, «Газпром» начнет корректировать чистую прибыль на ряд неденежных статей: разница курсов валют, признание потерь от обесценения основных средств и разница между долей в прибыли ассоциированных организаций и поступлениями от них.

Как поясняют аналитики, корректировка чистой прибыли на неденежные статьи приведет к увеличению денежного потока на дивиденды за 2019 год на 6 млрд рублей из-за потерь от обесценения внеоборотных активов, что, однако, будет нивелировано сокращением дивидендов на 30 млрд рублей из-за корректировки на разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и поступлениями от них.

В итоге, по их расчетам, коэффициент 30% чистой прибыли, скорректированной на неденежные статьи по МСФО, соответствует дивиденду на акцию за 2020 год на уровне 13 рублей на акцию с доходностью около 5,2%. До этого в БКС ожидали, что компания выплатит по 14 рублей на акцию с доходностью 5,6%. По прогнозам Таченникова и Мордовцева, исходя из прибыли за 2020 год, дивидендная доходность акций «Газпрома» может составить 7,8%.